ソファコーデュロイ三人掛け

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商品詳細
ソファコーデュロイ3人掛けカウチソファUSB充電付き三人掛けソファー布地/ファブリック185グレーブルーイエローブラック北欧モダンカジュアルお洒落おしゃれヴィンテージ脚付きローソファリビングコーディロイ送料無料通販sanjp-0614■材質生地：コーデュロイ生地中材：ウレタンフォーム、フェザー脚：木製■サイズ3P:幅185×奥行77×高さ75(座面高38)cmスツール：幅70×奥行70×高さ38脚の高さ：11.5cm■ブラック■特徴・座面、背もたれフェザー入り・肘付き・木製脚付き・脚部のみお客様組み立て品・脚は取り外し可能・輸入品カラー···ブラックサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）
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Re:CENO product｜AGRA／BR ソファーセット Aタイプ キャメル：コーデュロイ生地
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