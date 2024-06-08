ソファー3人掛多機能ソファベッド収納機能引き出しオットマン【ダークグレー】

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・素材クッション材：ウレタンフォーム、Sバネ、ウェービングベルト、シリコンフィル張り材：PUレザー構造部材：木材・商品サイズ二人掛けソファー：139×78×74cmオットマン：92×39×42㎝・梱包数2・梱包サイズ梱包1：130×94×33cm梱包2：92×44×33cm・重量（N.W.）梱包1：36.5kg梱包2：12.3kg・重量（G.W.）梱包1：40.0kg梱包2：14.3kg・組立品/完成品組立品商品の説明：◆01たくさん収納できるオットマン大容量収納つきのオットマン。衣類やお子様の玩具収納にも大活躍です。収納容量：横幅87cm×幅38cm×奥行き13.5cm◆02ダンパー付きで楽々スツールはダンパー付きで開閉も力がいらず楽々。お子様や女性の方も安全です。レイアウト自由自在L字タイプ寝転がっても余裕の広さで、ゆったり足を伸ばせます。読書やゲーム、テレビをみたりとお好きな時間を心地よく過ごせます。◆03ダブルカウチタイプ大人ふたりが足を伸ばして横になれ、さらにもう一人座れる実用性の高いレイアウトです。一人の時は自由にごろごろ、大切な人と二人でもゆったりくつろぐことができます。◆04ソファベッドタイプシングルサイズのベッドほどの大きさがあり、ゆったりとくつろげます。◆05肌触りの良いファブリック生地ファブリックは肌触りも良く通気性に優れ、一年通して快適にお使いいただけます。◆06離れられない座り心地ソファーで大事なのは座面の座り心地。優しい沈み込みもありながら、安定感もある硬さなので、テレビを見る時など、身体を自然と負担のない姿勢に導くことで、長時間座っても疲れにくいです。◆07座面クッション①張り地②不織布③シリコンフィル綿④ポケットコイル⑤シリコンフィル綿⑥不織布⑦張り地◆08すすめポイントソファ×ベッド、1台2役、ワンルームなど省スペースの使用には最適です！背もたれは収納可能なドリンクホルダーつきのセンターテーブルに早変わり。背もたれのリクライニングは3段階で調節が可能。座面下には便利なスライドレール仕様の引出しを設置。大容量収納付きのダンパー付きのオットマン。レイアウト自由自在