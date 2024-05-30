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ヴィクトリアアルバート美術館　Chelrea-Derbyティーポット　未使用
商品番号 I35383376112
商品名

ヴィクトリアアルバート美術館　Chelrea-Derbyティーポット　未使用
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロンドンにあるヴィクトリア・アルバート美術館のポーセリン　ティーポット　コレクションです。ドイツ7大名窯、フュルステンベルクのデザインで、こちらはChelsea-Derbyのデザインです。アンティークのティーポットを、アメリカのフランクリンミント社が復刻したミニチュア　ティーポットシリーズです。コンディションは良好です。撮影の為に袋から出しました。未使用品になります。注ぎ口から持ち手まで　17センチ高さ　約10センチ容量　280ml素晴らしいコレクションになります。一人お茶も、贅沢ですね。
http://narcologia.ru/goods/contemplate612177.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild392352.html
http://narcologia.ru/goods/recycling791614.html

ヴィクトリアアルバート美術館　Chelrea-Derbyティーポット　未使用
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ヴィクトリアアルバート美術館　Chelrea-Derbyティーポット　未使用
ヴィクトリア美術館展示の復刻ミニチュアティーポットセット 高級 ...

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