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- ヴィクトリアアルバート美術館 Chelrea-Derbyティーポット 未使用
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商品詳細
ロンドンにあるヴィクトリア・アルバート美術館のポーセリン ティーポット コレクションです。ドイツ7大名窯、フュルステンベルクのデザインで、こちらはChelsea-Derbyのデザインです。アンティークのティーポットを、アメリカのフランクリンミント社が復刻したミニチュア ティーポットシリーズです。コンディションは良好です。撮影の為に袋から出しました。未使用品になります。注ぎ口から持ち手まで 17センチ高さ 約10センチ容量 280ml素晴らしいコレクションになります。一人お茶も、贅沢ですね。
http://narcologia.ru/goods/contemplate612177.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild392352.html
http://narcologia.ru/goods/recycling791614.html
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