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詳細な写真と丁寧な説明を心掛けております。よろしくお願いします(*´∀｀*)中古品というのをご理解いただき神経質な方は購入をご遠慮下さい。直接取引の方は送料分2100円を割引致します。70✖︎70高さ40のオットマンになります。10年ほど前にIDCの新宿店でソファとセット購入したものです。ブランドは特に記載ありません。ソファは擦り切れたのでIDCでカバー交換を検討したところ10万円以上かかると言われ諦めて処分しました。オットマンは殆ど使わずに置きっぱなしでした。クッションは元気な状態ですが若干の毛羽立ちが見られます。犬を飼ってますので犬アレルギーの方はご遠慮下さい。匂いは一切ありません。