セトクラフト　猫オーケストラ　猫楽団　茶猫　陶器　置物

ご覧頂きましてありがとうございます！セトクラフト 猫オーケストラ 猫楽団 茶猫 陶器 置物です。飾ることなく大切に保管していましたので状態は良いです。現在では製造、販売のないお品物で大変貴重なレア品です。他のお品物と同時でしたらお値引き可能です。※中古品、自宅保管にご理解頂ける方ご購入お願い致します。※価格は定期的に見直し致しますので、値段交渉は受け付けておりません。※配送日数を長めに設定させて頂いておりますが、なるべく早めの配送を心がけます。種類···フィギュリン素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック３１００



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