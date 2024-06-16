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セトクラフト　猫オーケストラ　猫楽団　茶猫　陶器　置物
商品番号 V72660854948
商品名

セトクラフト　猫オーケストラ　猫楽団　茶猫　陶器　置物
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 249,972 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます！セトクラフト　猫オーケストラ　猫楽団　茶猫　陶器　置物です。飾ることなく大切に保管していましたので状態は良いです。現在では製造、販売のないお品物で大変貴重なレア品です。他のお品物と同時でしたらお値引き可能です。※中古品、自宅保管にご理解頂ける方ご購入お願い致します。※価格は定期的に見直し致しますので、値段交渉は受け付けておりません。※配送日数を長めに設定させて頂いておりますが、なるべく早めの配送を心がけます。種類···フィギュリン素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック３１００
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