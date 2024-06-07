2人用カジュアルカウチソファ

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商品詳細
ニトリのソファです。5月頃に購入しましたが引っ越すため、出品します。たのメル便送料(12000円)込みのお値段です。材質：ウレタン、ポリエステルサイズ：幅131cm×奥行75cm×高さ63.5cmカラー：グリーンソファサイズ···2人掛け機能···クッション付
http://narcologia.ru/goods/response51042.html
http://narcologia.ru/goods/update608795.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln895402.html
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