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2人用カジュアルカウチソファ
商品番号 J27249136197
商品名

2人用カジュアルカウチソファ
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニトリのソファです。5月頃に購入しましたが引っ越すため、出品します。たのメル便送料(12000円)込みのお値段です。材質：ウレタン、ポリエステルサイズ：幅131cm×奥行75cm×高さ63.5cmカラー：グリーンソファサイズ···2人掛け機能···クッション付
http://narcologia.ru/goods/response51042.html
http://narcologia.ru/goods/update608795.html
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