2人用カジュアルカウチソファ

ニトリのソファです。5月頃に購入しましたが引っ越すため、出品します。たのメル便送料(12000円)込みのお値段です。材質：ウレタン、ポリエステルサイズ：幅131cm×奥行75cm×高さ63.5cmカラー：グリーンソファサイズ···2人掛け機能···クッション付



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