Noritake ノリタケ ティーポット カップ\u0026ソーサー 4504 ★134

カラー···ホワイトお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)グラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)、コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸★★★^_^★★★ご覧いただきありがとうございます。状態とサイズはお写真にてご確認下さい。中古品とご理解頂ける方よろしくお願い致します！写真を見てご確認お願いいたします。自宅保管しておりました。擦れ汚れあります。\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e\u003e中古•現状品\u003c\u003c\u003c\u003c\u003c\u003c\u003c\u003c\u003c\u003c\u003c\u003c\u003c\u003c★★★専用箱は無くリサイクル簡易梱包発送させていただきます。ご利用いただける方、ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。コメントなし即購入Ｏkですお気軽にコメントください



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