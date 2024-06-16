FUJI FURNITURE 椅子　革張り　アンティーク　肘付き椅子

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商品詳細
FUJIFURNITURE肘掛け椅子革張り ダイニングチェア茶色 ベージュだいたいの大きさ奥行き62高さ72幅 63cm革のきずや痛みなどあります写真でご確認ください足元は2本ですが、安定した座り心地昭和レトロ アンティーク家庭長期使用品ですご理解の上でご検討ください気になる点ありましたら問い合わせ下さい
http://narcologia.ru/goods/kindness604105.html
http://narcologia.ru/goods/mythic3235.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild203752.html
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