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パイプソファー
商品番号 M46477538293
商品名

パイプソファー
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古家具屋で購入して一ヶ月ほど使用しましたが別のソファーを購入して以来使用していませんので出品しました。手すりの部分にやや傷があり、クッションの部分は若干、白に変色してる部分がありますがそこまで目立ちません。ボディー奥行き約73cm(座る部分約52cm)ボディー幅132.5cm(座る部分123cmボディー高さ75cm(座る部分42cm)背もたれ高さ38cm六角レンチがあれば解体可能で重量もソファーとしては軽めです。ネジは9箇所のみでシンプルな設計です。引き取りのみ希望
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