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商品詳細
中古家具屋で購入して一ヶ月ほど使用しましたが別のソファーを購入して以来使用していませんので出品しました。手すりの部分にやや傷があり、クッションの部分は若干、白に変色してる部分がありますがそこまで目立ちません。ボディー奥行き約73cm(座る部分約52cm)ボディー幅132.5cm(座る部分123cmボディー高さ75cm(座る部分42cm)背もたれ高さ38cm六角レンチがあれば解体可能で重量もソファーとしては軽めです。ネジは9箇所のみでシンプルな設計です。引き取りのみ希望
http://narcologia.ru/goods/reboot453636.html
http://narcologia.ru/goods/freezer591998.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic589412.html
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