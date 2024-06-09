厚手！アフリカンモチーフ マルチクロス 大判 コンゴ共和国クバ王国 伝統柄

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アフリカンモチーフマルチクロスコットン72％ポリエステル28％アフリカ中部コンゴ共和国クバ王国の伝統的な織物である草ビロードの柄をモチーフにしたデザインのマルチクロス。厚手のコットン生地にアフリカ大地の大らかさや温もりを感じるシリーズ。生産地インドサイズ約200×200cm素材コットン72％ポリエステル28％カバーサイズ...2人掛け用カバーサイズ...マルチタイプ主な素材...綿・コットン柄...アフリカンテイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風