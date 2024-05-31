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- 【絵画】田中芳園の赤富士（真筆証明書付）
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商品詳細
断捨離中につき、絵画の出品です。52万円の真筆証明書付となります。額縁 約横55cm✕縦47cm✕奥行2.7cm絵 約横41cm✕縦33cm作家 田中芳園絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...風景・富士山他のフリマアプリで出品中のため、在庫確認のコメントお願いします。
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