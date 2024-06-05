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非売品　サッポロラガービール　赤星縁日グラス　5個セット
商品番号 O37330407750
商品名

非売品　サッポロラガービール　赤星縁日グラス　5個セット
ブランド名 サッポロビール
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎プロフィール必読でお願いします◎　　　　　お値下げ不可。　　　　　バラ売り不可。使用することが今後もないため、欲しい方がいたらと思い出品します！・すべて未使用です。・出品するため、状態確認のために1度箱から出　して撮影。　その後すぐに箱に戻しました。・素人保管です。　箱の状態は写真をご覧ください。●梱包は、まとめてopp袋に入れたあと(8枚目)→プチプチに包み→段ボール(60サイズ)に入れます。●上記をご理解頂ける方、ご検討よろしくお願いします！
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