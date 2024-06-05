非売品　サッポロラガービール　赤星縁日グラス　5個セット

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◎プロフィール必読でお願いします◎ お値下げ不可。 バラ売り不可。使用することが今後もないため、欲しい方がいたらと思い出品します！・すべて未使用です。・出品するため、状態確認のために1度箱から出 して撮影。 その後すぐに箱に戻しました。・素人保管です。 箱の状態は写真をご覧ください。●梱包は、まとめてopp袋に入れたあと(8枚目)→プチプチに包み→段ボール(60サイズ)に入れます。●上記をご理解頂ける方、ご検討よろしくお願いします！