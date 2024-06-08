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商品詳細
お皿/お椀/デザート食器···小鉢、ご飯茶碗色:アイボリー材質:ストーンウェア数量:4個商品サイズ:(縦×横×高さ)93×93×57mm満水容量:0.2L材質:本体=セラミック対応熱源:オーブン、電子レンジ食洗器:可
http://narcologia.ru/goods/scissoring327896.html
http://narcologia.ru/goods/message689727.html
http://narcologia.ru/goods/browse638691.html
Staub ストウブ 「 ラムカン 9cm 4Pセット アイボリー 」 セラミック 小鉢 ボウル セット 電子レンジ対応 【日本正規販売品】40508-157
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Staub ストウブ 「 ラムカン 9cm 4Pセット チェリー 」 セラミック 小鉢 ボウル セット 電子レンジ対応 【日本正規販売品】40508-154
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Staub ストウブ 「 ラムカン 9cm 4Pセット アンティークグレー 」 セラミック 小鉢 ボウル セット 電子レンジ対応 【日本正規販売品】40508-156
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