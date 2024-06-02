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【センタリング良】チリSAR／グラードン・イベルタルAR付き
商品番号 T22840916555
商品名

【センタリング良】チリSAR／グラードン・イベルタルAR付き
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　チリSAR１枚グラードンAR1枚イベルタルAR1枚開封後、即スリーブに入れて保管しておりました。状態は写真にてご確認下さい。美品だとは思いますが、素人検品なので初期傷等気になる方や完品をお求めの方は購入をお控え下さい。トラブル防止のためプレイ用でお願い致します。発送時は折れ濡れ対策をして発送致します。即購入可値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/parenthesis822544.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle234466.html
http://narcologia.ru/goods/composite629354.html

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