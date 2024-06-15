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２７袋　キティマイメロ 小皿小鉢＆ラブ＆ベリープリンセスお茶碗＆ソース入れ＆小鉢
商品番号 V65652733513
商品名

２７袋　キティマイメロ 小皿小鉢＆ラブ＆ベリープリンセスお茶碗＆ソース入れ＆小鉢
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました単品売りは割高になります全て食器棚に飾っていました箱はありませんキティ　【２枚】小鉢２００２年製底に汚れがありますサイズ　約　Ｈ4cm×口径１１.5cmキティ小皿ローソンのノベルティ２０１７年製底に汚れがありますサイズ　約　１２cm×１２cm×Ｈ１.５cmマイメロ小皿ローソンのノベルティ２０１７年製底に汚れがありますサイズ　約　１２cm×１２cm×H１.５cmプリンセスお茶碗底に汚れがありますサイズ　約　口径１０cm×Ｈ７cmラブ＆ベリー　お茶碗２００４年製底に汚れがありますサイズ　約５.５cm×口径１０.５cmお好みソース入れサイズ　約　１３cm×直径９cm小皿　５枚底に汚れがありますサイズ　約　Ｈ３.５cm×直径１０cm自宅保管の為完璧を求める方はご購入をお控えください85カラー···ホワイトお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、皿/プレート、小鉢、豆皿、サラダボウル
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