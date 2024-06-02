【真作】苔山/旭日昇天図/旭日図/横物/掛軸/名家伝来/AD-91

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【真作】【参考】苔山【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は多少の糊シミあります。表装は天地に薄汚れ、多少の糊シミあります。 桐共箱付 軸丈 縦 133㎝×幅 62㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。