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【真作】苔山/旭日昇天図/旭日図/横物/掛軸/名家伝来/AD-91
商品番号 W13336059355
商品名

【真作】苔山/旭日昇天図/旭日図/横物/掛軸/名家伝来/AD-91
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 5,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】苔山【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は多少の糊シミあります。表装は天地に薄汚れ、多少の糊シミあります。　　　　桐共箱付　　　　軸丈　縦　133㎝×幅　62㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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