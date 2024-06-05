希少！古道具　丸椅子　黒い木の椅子　古民家　北欧　アンティーク

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商品詳細
黒い木の椅子多少ぐらつきあります 神経質な方ご遠慮下さいプロフ確認下さいサイズ高さ47座面22古い物のためご理解下さいアンティークヴィンテージ古道具椅子丸椅子インテリアスツール暮らしの道具昭和レトロ古民家古着屋 腰かけ 北欧当時物ナチュラル
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