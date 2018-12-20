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クランポン　B♭クラリネットE12 plus SP
商品番号 F46273673593
商品名

クランポン　B♭クラリネットE12 plus SP
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 27,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クランポン　B♭クラリネットE12plusSP小学校の音楽部で使用するため、新品・調整済みで入手しました。約3年在籍したものの、コロナ禍最中でわずか数ヶ月の使用でした。中学で運動部に入り、使用機会がなくなったため、吹いてくださる方にお譲りします。スチューデントモデルですが、とてもバランスのよい暖かい音です。マウスピースは消毒していますが、気になる方は別途吹きやすいものをご用意いただいてもよいかと思います。保証期間は過ぎていますが、参考まで同梱します。お送りするのは写真のものがすべてです。プチプチに包んでお送りします。
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