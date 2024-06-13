カリモク60 Kチェア 1シーター・モケットグリーン

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商品詳細
カリモク60Kチェア1シーター・モケットグリーンサイズ：横645mm奥行700mm高さ700mm座高370mm数年前に購入しました。美品だと思います。本品を購入したものの、別に購入した2シーターのソファに主に座っていたためです。引っ越しに伴い出品いたします。たのメル便で発送します。細かい傷あり、目立つ部分を画像載せています（写真6枚目）テイスト...ナチュラル,モダン,レトロ・ミッドセンチュリーカラー...グリーン
http://narcologia.ru/goods/ambassador359606.html
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