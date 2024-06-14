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seventeen ミンギュ トレカセット　WE MAKE YOU コンプ
商品番号 Q49188395714
商品名

seventeen ミンギュ トレカセット　WE MAKE YOU コンプ
ブランド名 セブンティーン
特別価格 税込 2,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENJAPANDEBUTSHOWCASEWEMAKEYOUSEVENTEENJapanofficialfanclub“CARAT”会員限定デビューショーケーストレーディングカード　トレカ　ランダムフォトカードミンギュ　MINGYUキムミンギュ4枚　コンプリートセット現在では手に入らない貴重な『日本デビューショーケース』の公式グッズトレカになります。購入後、自宅でファイルに入れて保管しておりました。即購入可能⭕️まとめ売り可能⭕️バラ売り要相談スリーブ＋防水＋補強で梱包いたします。その他ご質問などお気軽にコメントお願いいたします。コンプS.COUPS、JOSHUA、JUN、HOSHI、WONWOO、MINGYU、DK、SEUNGKWAN、VERNON1枚抜けありJEONGHAN、WOOZI、THE8、DINOseventeenセブチ　トレカ　エスクプス　スンチョル　S.COUPSジョンハンJEONGHANジョシュアジスJOSHUAジュンJUNホシ　スニョンHOSHIウォヌWONWOOウジ　WOOZITHE8ディエイトミンハオミンギュMINGYUDKドギョム　スングァンSEUNGKWANバーノンVERNONディノDINOグッズ種類···公式写真
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