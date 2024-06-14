seventeen ミンギュ トレカセット　WE MAKE YOU コンプ

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商品詳細
SEVENTEENJAPANDEBUTSHOWCASEWEMAKEYOUSEVENTEENJapanofficialfanclub“CARAT”会員限定デビューショーケーストレーディングカード トレカ ランダムフォトカードミンギュ MINGYUキムミンギュ4枚 コンプリートセット現在では手に入らない貴重な『日本デビューショーケース』の公式グッズトレカになります。購入後、自宅でファイルに入れて保管しておりました。即購入可能⭕️まとめ売り可能⭕️バラ売り要相談スリーブ＋防水＋補強で梱包いたします。その他ご質問などお気軽にコメントお願いいたします。コンプS.COUPS、JOSHUA、JUN、HOSHI、WONWOO、MINGYU、DK、SEUNGKWAN、VERNON1枚抜けありJEONGHAN、WOOZI、THE8、DINOseventeenセブチ トレカ エスクプス スンチョル S.COUPSジョンハンJEONGHANジョシュアジスJOSHUAジュンJUNホシ スニョンHOSHIウォヌWONWOOウジ WOOZITHE8ディエイトミンハオミンギュMINGYUDKドギョム スングァンSEUNGKWANバーノンVERNONディノDINOグッズ種類···公式写真
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