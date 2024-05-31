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- 展示品 リッツウェル 「ブラヴァ」 オーク無垢材サイドチェア ダイニングチェア
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商品詳細
シンプルであり洗練されたスタイルのイージーチェア。正面、側面、背面どの角度からみても非常に美しい造形で空間に格調高さと緊張感を与えてくれるお品です。商品状態モデルルームに設置されていたお品となります、設置、搬入、搬出、移動に伴う僅かのスレについてはお許しくださいませ。商品仕様サイズ（約）W 46ｃｍD 56ｃｍH 80.5ｃｍSH 44.5ｃｍ
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