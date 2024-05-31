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展示品　リッツウェル　「ブラヴァ」　オーク無垢材サイドチェア　ダイニングチェア
商品番号 W75107623488
商品名

展示品　リッツウェル　「ブラヴァ」　オーク無垢材サイドチェア　ダイニングチェア
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 7,789 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シンプルであり洗練されたスタイルのイージーチェア。正面、側面、背面どの角度からみても非常に美しい造形で空間に格調高さと緊張感を与えてくれるお品です。商品状態モデルルームに設置されていたお品となります、設置、搬入、搬出、移動に伴う僅かのスレについてはお許しくださいませ。商品仕様サイズ（約）W　46ｃｍD　56ｃｍH　80.5ｃｍSH　44.5ｃｍ
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