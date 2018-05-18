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商品詳細
見ていただきありがとうございます。高さ 約７０センチ（翼の最も高いところまで）横幅 約６7センチ（翼の両端）重さ 約12.4kg古い物でところどころ金属に傷みがあり、キズやよごれがあります。大きな傷、凹みなどはございません。左翼の接合部分に少しぐらつきがありますが、飾るにおいて問題はございません。土台の裏側に市議会の記念らしく日付や市会議員の名が薄く彫られていますが目立ちません。金属の種類は分かりません。当方はこういった物に詳しくありませんので、全て写真でご判断ください。タイトルは参考です。土台やら結合部などはしっかりしていて、飾っていて問題はありません。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle406666.html
http://narcologia.ru/goods/flight574428.html
http://narcologia.ru/goods/displease835531.html
鷹 ブロンズ像 置物
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