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マニー　テーブルクロス
商品番号 G93494912062
商品名

マニー　テーブルクロス
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前、マニー取り扱いの雑貨屋さんで購入しました。数ヶ月透明のビニールクロスを掛け使用してしまいましたが、保管期間も長かった為か写真のように、汚れかシミが数カ所あります。サイズ　約138cm×138cm#マニー布製品#テーブルクロス
http://narcologia.ru/goods/Sydney295649.html
http://narcologia.ru/goods/freshman736056.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford972473.html

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