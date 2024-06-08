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- コウテイ3 (ニトリ Nシールド 3人用ソファ ベージュ)
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商品詳細
ニトリのコウテイ3です。生地は、ニトリのNシールドです。3ヶ月前に購入しましたが、新しい座椅子を購入する為、売却することになりました。一緒に、ニトリのソファカバーもお付けします。ソファカバーもソファと同じタイミングで購入している為、使用期間は3ヶ月程です。背面に傷が1箇所ありますので、ご確認下さい。
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