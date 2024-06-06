ガラステーブルセンターテーブルリビングテーブルリビング ラックガラス

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商品詳細
商品サイズ：幅80×奥行48×高さ41.3cm重量：10.5kg上段天板静止耐荷重：約80KG 下段棚板静止耐荷重：約50KG素材：天板：強化ガラス フレーム：スチール（水や汚れ、摩擦に強い粉体塗装）組立品/完成品:組立品【おススメポイント】【強化ガラスを採用】6mmと5mm強化ガラスを採用で、万が一の不安なし。ガラスの縁は面取り加工で、優しいものになります。【スペース活用】スペースを有効活用、便利なスリムデスク場所を取らず、狭いスペースにも設置できます。【大収納力備える3段目収納仕様】ほしいものにすぐ手が届く多段設計で、棚板は耐荷重50kgの頑丈設計で、本やDVD・CDなどをたっぷり収納できます。【あらゆるシーンで使える】作業机やダイニングテーブル、ローテーブルなど、様々な用途で使用できます。1台あると様々なシーンで活躍します。【ご注意・付属品】简単な組み立て品★六角レンチと組立マニュアル付属
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