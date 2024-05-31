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ソファ　ソファー　3人掛け　大型　ライトグレー　カウチソファ　オットマン付き
商品番号 D25858480458
商品名

ソファ　ソファー　3人掛け　大型　ライトグレー　カウチソファ　オットマン付き
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※新品、未使用品になります。■カラーライトグレー■サイズ詳細は写真５枚目参照■耐荷重約150kg■特徴1、背もたれ、座面はワンタッチ着脱でお掃除が簡単です。2、クッションが２つ付いております。※座面裏面のファスナーを開けるとクッションが入っております。ご注意下さい。3、足部分には傷防止パッドが付いておりますのでフローリングにも優しいです。4、ソファーとオットマンが別々なのでレイアウトが自由自在にできます。※大型商品の為、離島へのお届けは出来ません。※配送は佐川急便を予定しております。※2個口での配送となります。
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