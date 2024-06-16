ティファニー　ピンクハートマグ　ペアカップ

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商品詳細
ティファニー未使用品ですが、箱の蓋がなく、下の箱のまわりにテープを剥がした跡があります。定価：12,000円(税込13,200円)高さ 約10cm飲み口 直径 約8cmプチプチを使用し、別の箱、段ボールにお入れして匿名配送で発送予定です。箱の状態でお安くしております。送料、手数料で千円を超えてくるのでこちらの価格でお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln364002.html
http://narcologia.ru/goods/peroration293115.html
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