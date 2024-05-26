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東谷:バッスム3Pソファ(NA)クリーニング済毛玉所々有り全体的に状態は良く、目立つ傷や破れはありません◆本体寸法幅:1690mm奥:750mm高:850mm(座面420mm)材質:天然木(アッシュ)ウレタン塗装ポリエステルコットンクッション取り外し可重さ:34.0kg◆発送についてたのメル便発送になります名古屋市内の方は自社便にて発送しますので差額分減額可能ですお問い合わせ下さい定価181,500円