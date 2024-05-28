値下！【現状品】九谷焼　陶八　獅子

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管理番号:23SSYYY★メルカリルールに沿い早い方優先です★※保管場所により、発送に最長3日程度お時間いただく場合もあります。※割れ物の取り扱いなので、何かありましたらメッセージからご連絡いただけれと思います。メーカー●九谷焼●陶八状態●経年保管品●現状品金彩や色のかすれがございます。【今回の使用品の場合小傷状況:】《状況》BCS:使用感が全くないA:汚れ、傷などがない、または目立たない。B:汚れ、傷がある、使用感が少しある。C:汚れ、傷がある、使用感がある。D:汚れ、傷が目立つ、使用感がある。※箱が映っている場合もダメージ、記入がある場合があるので基本的にはきれいな状態ではないという認識でご理解くださいませ。箱を変更する場合もございます。カラー:金彩 赤 朱柄:獅子大きさ:画像にメジャーと共に載せております。#c器#chi洋食器レトロ(レトロ全般のタグです)※共箱がない場合は、自宅の梱包資材の使用になります。※バラ売り不可日本陶器オールドノリタケノリタケストーンウェアミカサナルミニッコーホヤNoritakeNARUMI大倉陶園香蘭社山田平安堂和食器洋食器和風和日式荷平醍醐窯京焼御室焼押小路焼粟田焼九谷焼備前焼美濃焼波佐見焼瀬戸焼陶あん窯丹波焼伊部焼有田焼小鹿田焼清水焼白山陶器椀茶器陶器赤津焼深川製深川製磁鍋島焼くらしの手帳レトロアンティーク昭和古道具ナチュラルジャンクヴィンテージインダストリアルシンプル蚤の市雅姫天然生活かわいい雑貨北欧雑貨骨董イギリスアンティークフランスアンティークシルバーブロカントミルクガラス大正骨董市暮らしキャンプキッチン陶器工業系アルミ真鍮カフェテーブル用品インテリアディスプレイ無印TRUCKジャーナルカットグラスカットガラス切子FRANCEワイン昭和レトロ石塚硝子アデリアプリントグラス