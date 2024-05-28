【江戸切子　ペアぐいのみ\u0026ペア冷茶グラス】天然木製　未使用/長期保管品

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香川漆器 後藤塗 7寸 二段丸重箱】天然木製 未使用/長期保管品-eastgate.mk

ご覧頂きありがとうございます。「色被せガラス」は、江戸切子の発展とともに海外の技術が導入されたことで用いられるようになった技術です。透明なガラスに色付きのガラスを重ねることで製品に色を付けます。この技術によってさまざまな色合いの江戸切子が作られるようになり、その魅力は多様化していきました。【サイズ】1.色被せペア冷茶グラス×2客直径約8.3㎝ 内寸約8㎝重量約124g～131g容量→満水約200ml★元箱なし 付属品なし2.江戸切子ペアぐいのみ×2客直径約5.1㎝ 内寸約4.8㎝容量→満水約65ml★元箱あり 付属品なし【コンディション】素人検品ですので見落としがあるかもしれませんので、ご理解いただける方のみお取り引きをお願い致します。長期保管品になりますので神経質な方のご購入はお控えください。簡易的なクリーニングはしておりますが、ご購入後は必ず洗ってからご使用ください。◎説明しきれない多少の傷・汚れや経年に伴う変色などがあること、パソコン環境・スマホなどによる色の違い、サイズ・その他の数値の誤差があることもご理解の上、ご検討御願い申し上げます。ご質問等ございましたら、お気軽にコメント願います。管理番号345