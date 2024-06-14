天然石 原石 パワーストーン まとめ セット

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商品詳細
◆24時間以内スピード発送◆◆即購入OK◆匿名配送◆天然石の原石の、13個セットになります。◆クリスタル◆ホワイトハウライト◆フローライト◆アメジスト◆ユナカイト◆スノーフレークオブシディアン◆ネフライト◆パイライト◆カーネリアン◆ラブラドライト◆アマゾナイト◆アベンチュリン◆ハウライトトルコ天然石なので場所によっては多少のヒビ、欠け、汚れがある場合がございます。完璧な状態を求める方はご遠慮下さい。1個1個プチプチで包んで、箱に入れて匿名配送で発送させて頂きます。
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