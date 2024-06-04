座牛　置物　レトロ　アンティーク　骨董品　高岡銅器

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます祖母の家にあった物です詳しいことはわかりません状態は写真にてご確認お願いします中古品のため神経質な方はご遠慮下さい素材はわかりませんが磁石がくっついたので恐らく鉄製のものだとおもいます。気になることがあればコメントにてお知らせください。よろしくお願いします重さ約８.３キロ全長約42センチ高さ約21センチ幅約18センチ
http://narcologia.ru/goods/browse792991.html
http://narcologia.ru/goods/waveform519517.html
http://narcologia.ru/goods/providence872994.html
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