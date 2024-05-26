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DECO　アダプター付き
商品番号 G34872001530
商品名

DECO　アダプター付き
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DECOstrymon中古品にご理解あるかたのみご購入下さい。#strymon#DECO種類...エフェクター・プロセッサー、テープサチュレーターです。当方はドラムマシンにかけて使っておりました。かなり音が太くなり、化けます。価格応相談致します。
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