DECO　アダプター付き

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商品詳細
DECOstrymon中古品にご理解あるかたのみご購入下さい。#strymon#DECO種類...エフェクター・プロセッサー、テープサチュレーターです。当方はドラムマシンにかけて使っておりました。かなり音が太くなり、化けます。価格応相談致します。
http://narcologia.ru/goods/cowpox491339.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion431678.html
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