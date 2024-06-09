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PSA10 ピカチュウ AR 151
商品番号 K59398675761
商品名

PSA10 ピカチュウ AR 151
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームピカチュウARPSA10自身でPSAに提出して鑑定を受けた品です。※ケースから出す、偽物等の詐欺では決してございません。※あくまでPSAの基準で10GEMMINTの評価のものです。完全な美品をお求めの方は他鑑定機関の満点のものをお選び下さいませ。※上記の通り、カードの状態に関する質問へは回答致しかねます。検索用BOXトリプレットビートクレイバーストスノーハザードイーブイヒーローズ御三家連番スカーレットexバイオレットexミライドンexコライドンexナンジャモミモザボタンペパーリーリエドリームリーグシールドアセロラピカチュウピカチュウexブラッキーニンフィアブースターシャワーズサンダースエーフィリーフィアグレイシアエリカミュウexリザードンリザードンexギラティナvイーブイポンチョ151VMAXクライマックスVSTARユニバースSARSRARSSR黒炎の支配者横浜記念デッキVMAXVSTARマリィファイヤーガラルファイヤーフリーザーガラルフリーザーサンダーガラルサンダー他フリマアプリでも出品中の為、タイミングによってはお譲りできない可能性がございます。ご了承下さいませ。※複数PSA10取得できた為、コレクション整理の為に出品いたします。
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