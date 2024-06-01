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金彩伊万里花鳥 38cm 大型回転皿 回転式台座付きオードブル皿
商品番号 A89351534900
商品名

金彩伊万里花鳥 38cm 大型回転皿 回転式台座付きオードブル皿
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 1,767 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら金彩伊万里花鳥の大型の回転台座付き陶器のオードブルセットになります。商品の状態を未使用に近いにしたのは写真の3枚目の回転式台座に陶器を入れてしまっていたので台座の中に擦り傷などがあるためです。使用はしておりません。古いものなのでそこをご理解の上ご購入下さいませ^^
http://narcologia.ru/goods/forthcoming263892.html
http://narcologia.ru/goods/peroration939015.html
http://narcologia.ru/goods/revamp852922.html
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