SWAROVSKI スワロフスキー ハローキティ キティちゃん ベア くま ...

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ご覧頂き、ありがとうございます。キティちゃんがクマを持ってるデザインのスワロフスキーになります。恐らく貴重な物だと思います。箱あり美品の出品は中々少ないです(^^)スワロフスキーSWAROVSKIハローキティベア HelloKittyBear2011年 限定品サイズ高さ6.5cm 幅5cm 奥行3.5cm定価59800-自宅で保管目立った傷や汚れなどは無さそうですが、素人保管になりますので、ご理解の上、ご注文をお願い致します。他にもスワロフスキー沢山出品予定です！