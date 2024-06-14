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SWAROVSKI スワロフスキー ハローキティ キティちゃん　ベア　くま
商品番号 E85561064972
商品名

SWAROVSKI スワロフスキー ハローキティ キティちゃん　ベア　くま
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 24,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます。キティちゃんがクマを持ってるデザインのスワロフスキーになります。恐らく貴重な物だと思います。箱あり美品の出品は中々少ないです(^^)スワロフスキーSWAROVSKIハローキティベア　HelloKittyBear2011年　限定品サイズ高さ6.5cm　幅5cm　奥行3.5cm定価59800-自宅で保管目立った傷や汚れなどは無さそうですが、素人保管になりますので、ご理解の上、ご注文をお願い致します。他にもスワロフスキー沢山出品予定です！
http://narcologia.ru/goods/passivity90483.html
http://narcologia.ru/goods/calling360550.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei477771.html
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☆1円 SWAROVSKI スワロフスキー HELLO KITTY ハローキティ キティ ...
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スワロフスキー 「ハローキティ 紫リボン＆ベア置物」 （Violet Bow and Teddy Bear）　1096879 - スワロフスキー専門店 クリスタライズグレイス
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スワロフスキー ハローキティ サンタクロース 1142935
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