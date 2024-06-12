バリ絵画 プルメリア 3連

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商品詳細
バリ絵画プルメリア(3連)サロンで使用していました。右の絵画の下部分に少しハゲがあります。引っ越し準備中につき11月上旬には削除しますのでご了承ください。幾通りもの飾り方ができる3連絵画1枚の大きな絵を3つに分割したデザインの絵画です。モチーフは人気のプルメリアです♪とても美しい色合いです。このような3連のアートは、狭い日本のお部屋で大きな絵画を飾った場合の圧迫感を軽減し、単独でも飾れるという利点から生み出されました。まっすぐ並べたり、少し段を付けて並べたり、個別にお部屋に飾ったり、間取りに合わせてコーディネートを変えることができます。3連だから生まれる、『独特の間(スペース)』『リズム』『立体感』を楽しんでください！軽いのでキャンバスをそのまま画びょうやフックなどに掛けて飾れます。◆絵画 プルメリア(3連)サイズ（1枚分）縦：50cm 横：20cm 厚み：2cm 重さ：約330gサイズ(全体)縦：50cm 横：60cm 厚み：2cm(3枚を隙間無く並べた時)素材キャンバスにアクリル画生産地バリ島
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