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- 美品★中央アフリカ チャド 民族 お土産 瓢箪 ひょうたん 魚柄 焼刻
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商品詳細
中央アフリカ、チャドのお土産です。植物の実の中身をくり抜いて乾かし、焼刻したものと思われます。おそらく瓢箪（ひょうたん）です。魚の柄になっています。状態：日の当たらない棚に長期保存していたもので、綺麗な状態です。サイズ目安直径：15.5m高さ：9cm素材···瓢箪（ひょうたん）
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