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美品★中央アフリカ　チャド　民族　お土産　瓢箪　ひょうたん　魚柄　焼刻
商品番号 D44921382489
商品名

美品★中央アフリカ　チャド　民族　お土産　瓢箪　ひょうたん　魚柄　焼刻
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中央アフリカ、チャドのお土産です。植物の実の中身をくり抜いて乾かし、焼刻したものと思われます。おそらく瓢箪（ひょうたん）です。魚の柄になっています。状態：日の当たらない棚に長期保存していたもので、綺麗な状態です。サイズ目安直径：15.5m高さ：9cm素材···瓢箪（ひょうたん）
http://narcologia.ru/goods/voiceless341559.html
http://narcologia.ru/goods/recycling134614.html
http://narcologia.ru/goods/recommended760090.html

美品★中央アフリカ　チャド　民族　お土産　瓢箪　ひょうたん　魚柄　焼刻
アフリカのひょうたん容器3＜売切れ品展示室：アフリカ雑貨アザライ

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美品★中央アフリカ　チャド　民族　お土産　瓢箪　ひょうたん　魚柄　焼刻
アフリカのひょうたん特集・08年8月：アフリカ雑貨アザライ

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