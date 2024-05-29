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有田焼　蓋付茶器セット
商品番号 H36261526936
商品名

有田焼　蓋付茶器セット
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

有田焼　蓋付　茶器セットとても薄手の素敵なお湯呑みです。一度使用し、その後、自宅保管になります。お湯呑みは径8.5です。
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