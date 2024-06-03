昭和レトロ 　猫の置物 2体　ネコ インテリア雑貨 　陶器 　オブジェ 置物

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます《和》昭和レトロ 大きめ猫の置物2体 ネコインテリア雑貨 陶器 オブジェ置物商品詳細寸法 高さ37.3㎝と33.5㎝あまり気にならない程度かと思いますが、2体共に耳の片側にほんの少し欠けがあります 写真をご参考下さいませ 種類...その他素材...陶器・磁器テイスト...コースタル・海岸風,モダン,西海岸・マリン風,北欧,和風高さ...30～39.9cm
http://narcologia.ru/goods/tenet759663.html
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