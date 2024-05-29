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テンの剥製（置物）
商品番号 F92863117540
商品名

テンの剥製（置物）
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

祖父が狩猟でとってきたテンです。剥製にしてあります。お好きな方にご購入いただけますと幸いです。古いものになりますのでご理解いただけます方に。どうぞよろしく願い致します。価格相談可能です。
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