Vitra ヴィトラ　ミニチュアコレクション　イームズRAR

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商品詳細
VitraDesignMuseumミニチュアコレクションイームズRAR自宅保管品ですので、箱や包装紙などに傷などあります。また、このミニチュアに関しては一部割れ(折れ)があります。写真をご確認ください。そのままでも飾れますが、木工用ボンドで補修出来ると思います。まとめて複数の商品をご購入くださる場合にはお値引き致しますのでご相談ください。
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