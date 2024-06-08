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Vitra ヴィトラ　ミニチュアコレクション　イームズRAR
商品番号 B22465432610
商品名

Vitra ヴィトラ　ミニチュアコレクション　イームズRAR
ブランド名 ヴィトラ
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VitraDesignMuseumミニチュアコレクションイームズRAR自宅保管品ですので、箱や包装紙などに傷などあります。また、このミニチュアに関しては一部割れ(折れ)があります。写真をご確認ください。そのままでも飾れますが、木工用ボンドで補修出来ると思います。まとめて複数の商品をご購入くださる場合にはお値引き致しますのでご相談ください。
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