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【美品】木彫り　熊　ガラス目　北海道　八雲　アイヌ　置物　鮭背負い　工芸品　T1
商品番号 N12993500421
商品名

【美品】木彫り　熊　ガラス目　北海道　八雲　アイヌ　置物　鮭背負い　工芸品　T1
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 6,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガラス目の古い木彫の熊です。手のひらに乗るサイズです。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛い年代物です。#gesundのくまちゃん商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの動物　商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ヴィンテージ　ビンテージ　レトロ　骨董　くま　木彫り　熊　アンティーク　クマ　北海道　希少　レア　置物　インテリア　オブジェ　八雲　伊藤幹雄　飛騨高山　彫刻　仏像　あとぐちさん　みきおさん　熊ボッコ　古道具　お洒落　海岸風　芸術　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　北欧　暮らしの道具　MoMA　94A8905143
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