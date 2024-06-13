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- 【美品】木彫り 熊 ガラス目 北海道 八雲 アイヌ 置物 鮭背負い 工芸品 T1
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商品詳細
ガラス目の古い木彫の熊です。手のひらに乗るサイズです。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛い年代物です。#gesundのくまちゃん商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの動物 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ヴィンテージ ビンテージ レトロ 骨董 くま 木彫り 熊 アンティーク クマ 北海道 希少 レア 置物 インテリア オブジェ 八雲 伊藤幹雄 飛騨高山 彫刻 仏像 あとぐちさん みきおさん 熊ボッコ 古道具 お洒落 海岸風 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 北欧 暮らしの道具 MoMA 94A8905143
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