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【鑑賞用自然石(風速)】姿石(豊似石) 板台付き
商品番号 T24882037751
商品名

【鑑賞用自然石(風速)】姿石(豊似石) 板台付き
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

感性を高めるための高級鑑賞石です。小さな自然を感じられる石です。自然の力で複雑な形状に形成された石です。大きさ：約14cm(W)×約７cm(H)×約12cm(D)板台：18cm×18cm×0.8cm重　さ：約0.8Kg小さめの形状ですので玄関やテレビ台などちょっとしたスペースに飾りやすいと思います。板台不要であれば2,000円引きにしますのでコメント下さい。※送付後のキャンセルはお断りしていますので、事前に十分にご確認をお願い致します。「恋人ができる」、「お金が稼げる」という、御利益パワーストーンではありません。あくまで観て楽しむ自然の石(水石)です。実際に石を手にし、石の魅力を感じて頂ければ幸いです。山水園(笠原)@東京都練馬所蔵品です。水石協会の理事を勤めていた父のお店の商品でしたので物の価値は保証します。人の手が加わっていない、自然の力により形取られた産物。面白い形、なんとなく小さな自然を感じる石。同じものはこの世に２つとありません。宝石や盆栽とひと味違う魅力を感じた方、そう感じた方の手元に届くことを願っています。他にも出品しております。#鑑賞用自然石(風速)を是非ご覧下さい。まとめ買い大歓迎です。値引きしますので、同時に購入したいものをコメントください。#naturalstone#stone#自然石#石#インテリア#置物#生活雑貨#高級#豊似石#一点物#鑑賞用#風速自然石#水石の譜#山水園#鑑賞用自然石(風速)#メルカリでハロウィン
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