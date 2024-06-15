496-3 だるま置物4点 検 京人形達磨お土産インテリア伝統おみくじ達磨ダルマ

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ご覧いただきありがとうございます。『だるま置物4点』【商品サイズ、状態】大きいもので高さ約7cm小さいもので高さ約4.5cm細かい傷、汚れ等ございます。大きめのだるまには本来何かが付属していたものと思われます。おみくじの紙が必要無い方はお申し出下さい。汚れ等ありますが、置物やコレクションなどにいかがでしょうか？写真をご確認の上よろしくお願い致します。【注意事項】出品している全ての商品が中古品、古い物ですので説明しきれない傷、凹み、汚れ等がある場合がございます。採寸につきましては外から外で測っておりますが、多少のズレの可能性はご理解ください。PC環境等により色合いが異なる場合や照明の下で撮影しているため、写真より暗めの色をしている場合がございます。気になる場合はご質問を頂くか、またはご購入はご遠慮くださるようお願いいたします。また、題名の時代などは主観であり、必ずしも正しいとは限りません。その事をご理解の上ご購入くださいますようよろしくお願い致します。ご理解いただけない場合はご購入はご遠慮くださるようよろしくお願い致します。上記の理由によるご返品、キャンセルはお断りさせていただきます。#だるま#ダルマ#置物#伝統工芸#京人形#日本人形#インテリア#オシャレ#飾り#趣味#人気作家#コレクション#骨董#古伊万里#蚤の市#骨董市#うつわ#レトロ#九谷焼#骨董のある暮らし#陶器#食器#和食器#壺#漆#李青#骨董品#アンティーク#古道具#古美術#古物#骨董#antique#古民家#雑貨#買取#レトロ#古董#アンティーク家具#リサイクルショップ#器#猪口#和食器#染付#japan#美しい#綺麗#名工#伝統