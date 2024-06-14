MICRO HOUNDSTOOTH 6 PANEL HAT HUF ハフ

現在は売り切れで人気の商品だと思います！【HUF公式ショップ】-HUFSUMMER2021COLLECTION-HUFSUMMER2021は太陽の下で全ての撮影を行い、海岸沿いのライフスタイルを前面に押し出したコレクション。軽量なアウターやエッジの効いたグラフィックやUVカット加工のヘッドウエアなど、暑い夏を涼しく過ごす為の工夫が施されている。本コレクションで中心となるHAMPTONSシリーズのジャケット、シャツ、ショーツ、ベルハットは、アシッドトリップの最中にしか見ることのないような捉え所のない総柄のフローラルプリントが施されている。ヴィンテージスポーツウエアからインスパイアされたアスレチックジャージや実用的なミリタリーガーメンツ、アシッドウォッシュやタイダイ染めのアイテム、大胆なグラフィックがプリントされたTシャツなど夏の太陽を浴びたくなるアイテムが目白押し。〈商品の特長〉マイクロサイズの千鳥格子柄のファブリックをパネル使いとしたボールキャップ。コントラストの効いたブリムと、HUFの「1984」のロゴを前面に刺繍が特徴的。バックにはピスネームを添えたアジャスタ搭載でサイズ調整可能。



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