Supreme　small ミニBOXロゴTシャツ白　ホワイトXL

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○アイテムSupreme smallミニBOXロゴTシャツ白 ホワイトXL○素材コットン○カラーホワイト 白○状態SS-S未使用保管品です下記基準でランクを決めております。SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品○ご注意事項状態の記載は主観です。画像に写せていない箇所にも、多少の擦れ、小傷、シミ、汚れなどある場合がございます。あらかじめ中古品とご理解ご了承ください。○写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求めください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。稀に遅れる場合がございますのでご了承ください。○鑑定済の中古ブランド市場にて購入しているため完全正規品です。○万が一、正規品でない場合は返品・返金対応をさせて頂きますので評価前にご連絡ください。○自宅で保管しています。写真撮影時から長期保管されているものもあり、多少の型崩れ・押し跡/匂い移り等が発生しているものがございます。○気持ちの良いお取引ができるように努めますのでよろしくお願いいたします。○ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願いします。○その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。