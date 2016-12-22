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★0778 Supreme Corduroy Box logo Camp Cap
商品番号 L43919825623
商品名

★0778 Supreme Corduroy Box logo Camp Cap
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,147 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#雑貨屋オレンジ_ウェア全般はこちら＿＿SupremeシュプリームのキャップCAPです。SupremeCorduroyBoxlogoCampCapコーデュロイボックスロゴキャンプキャップ・サイズ：フリーFree・カラー（色）…ブラック黒Black・生産国…米国アメリカ（MadeinUSA）・素材…コットン綿100%・ロゴ…ボックスロゴ貴重な逸品をぜひ。＿＿ご購入にあたり以下ご了承ください・目立つ傷や汚れはありません（中古品ですので、微細なものはご容赦ください）・帽子単体の販売です。・「ゆうパケットポスト」により　コンパクトな梱包を予定しています。　型崩れが心配な場合、　送料をプラスして良ければ　宅急便コンパクトや60サイズなどで　発送します。　ご希望の場合は必ず購入手続き前に　コメントでお知らせください。＿＿■即購入よろこんでお受けします。■写真について　撮影環境や撮影機器（スマートフォン）の　自動調整、その他ディスプレイ環境等により　実物との色の違いが生じることがあります。■発送　いずれかの匿名配送を行います。　（商品サイズにより発送方法を変えることが　あります。方法変更によるクレームは　お控えください。匿名扱いは変わりません）■返品について　お客様都合の返品はお断りします。　商品説明に記載されていない　重大な初期不良がある場合、　返送料金を含めて返品をお受けします■専用扱い、着画の掲載等は行なっていません＿＿#雑貨屋オレンジ_帽子#雑貨屋オレンジ◀️他の商品はこちら素材···コットンカラー···ブラック形···ワーク
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