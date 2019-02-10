②　◆　PORTER　◆　タンカー　トラベルケース　◆　カーキ　セージグリーン◆

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商品詳細
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□✅#PORTER→■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□◆PORTERのタンカーのトラベルケースです。パスポートケース。◆ポケットがたくさんあって、折り畳み財布みたいに使ってました。色々、小分け収納出来て財布として充分使えました。◆カーキ色。 ◆レターパックにて、発送致します。送料無料です。簡易包装です。■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□☑細かい事が気になる方や神経質な方や完璧商品を希望される方は、購入しないで下さい。☑使用品としてご理解頂いた上でご検討宜しくお願い致します。☺財布として使ってたので、付属ストラップは外してます。付属ストラップ希望の方は、別途２５００円でお付け致します。☑デザイン・カラー等は画像にて判断願います。☑写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅質問前・購入前に、必ずプロフィール欄をお読み下さい。■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□#PORTER#タンカー#ポーター#吉田カバン#パスポートケース#トラベルケース#旅行#海外旅行#国内旅行カラー...グリーン財布形...三つ折りカラー...グリーン柄・デザイン...無地
http://narcologia.ru/goods/seamless932629.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit726786.html
http://narcologia.ru/goods/providence93594.html
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