90s USA製 US5 VANS Old Skool Navy Blue

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商品詳細
スニーカー型...ローカット(Low)サイズ 523.0㌢希少オールドバンズオールドスクール90年代MADEINUSA紺青ネイビーブルー古いモノの為全体的に経年劣化はみられます。箱はありません。あくまで中古品・自宅保管の為、中古品や古着、ビンテージ品にご理解ある方の購入をお願いしております。#バンズオールドスクール#90s#ビンテージ
http://narcologia.ru/goods/reinforcement980299.html
http://narcologia.ru/goods/conception461057.html
http://narcologia.ru/goods/composite563054.html
90s USA製 US4.5 VANS Old Skool Navy Blue-
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90's VANS AUTHENTIC made in USA【US7】 | LIOT
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